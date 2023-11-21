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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ خريجا بفوزه ببطل العرب في كمال الأجسام

جانب من التكريم
جانب من التكريم


تتقدم الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، بأصدق التهانى والتبريكات لخريج كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات دفعة ٢٠٢٠، بطل العرب فئة ( فيزيك رجال) البطل سيف الدين عز الدين محجوب، وذلك خلال البطولة العربية المشتركة المقامة بالإسكندرية بفندق شيراتون المنتزه خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر الجارى .

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جدير بالذكر سيف محجوب مواليد قرية عمر مكرم محافظة البحيرة، حاصل على بكالوريوس تربيه رياضية جامعة مدينة السادات قسم كمال الأجسام، يعمل مدرب ولاعب كمال أجسام 
إستقبل سيف التهنئة من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى. 
جاء ذلك التكريم بحضور اللواء محمد طاهر شريف، محافظ الإسكندرية، ورئيس الإتحاد الدولي لكمال الأجسام الدكتور "رفائيل سانتوجا"، ونائب رئيس الإتحاد العربي والأفريقى ورئيس الإتحاد المصري،الدكتور عادل فهيم، ونائب وزير الشباب والرياضة الدكتور ماهر الغريب.
حيث أختتمت فعاليات البطولة العربية الثالثة والعشرون للرجال،والتاسعة عشرة للشباب لكمال الأجسام ، والثالثة للفيزيك والكلاسيك، حيث بلغ صافي عدد اللاعبين المشاركين من المصريين والعرب ٨٠٠ لاعب من ١٣ دولة عربية.
نافس في البطولة لاعبون من مصر والبحرين وسوريا واليمن والعراق والسودان.

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