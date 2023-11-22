ضفر طفل فلسطين برقابتى.. محمد عطية ينهار بالبكاء على الهواء

علق الفنان محمد عطية ، على الأحداث التى تعرض لها فلسطين حاليا على يد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقال محمد عطية، خلال لقائه فى برنامج "فوق 18" تقديم الإعلامية رابعة الزيات على قناة الجديد: أنا بتكسف وأنا باكل في بيتي لوحدي والأطفال في فلسطين مش لاقيين ياكلوا، الواحد مستحرم اللقمة وبحمد ربنا إن فوقي سقف بيحميني وهناك في فلسطين الأب بيحضن ولاده مش عارف هيصحى يلاقيهم ولا لا، والحياة مش هتكمل بالطريقة دي ومش خايف أخسر أي حاجة، خسرت برنامج ليا لكن مش عايز مواقف تبيني كبطل أنا مش بطل الأبطال هناك في غزة".

وأضاف محمد عطية، باكيا على الهواء: الطفل اللي عنده 10 سنين ضفره برقبتي، أنا إيه اللي بعمله بتكلم على السوشيال ميديا لما تخلص حياتي هستفيد إيه لازم يكون عندي موقف.. الحياد في الموقف دي خيانة".

محمد عطية

وكشف الفنان محمد عطية ، عن تفاصيل علاقته بالفنانة اللبنانية ميرا مخايل أثناء تواجدهما فى برنامج ستار أكاديمي.

وقال محمد عطية: إن ميرا حاليا متزوجة ولكن كنا نعيش قصة حب بيننا ولكنها لم تكلل بالزواج بسبب اختلاف الديانة بيننا وكان ذلك من جانبها.

وأضاف محمد عطية ، فى تصريحات اذاعية : أننى لا أمانع في الزواج من فتاة تحمل ديانة مختلفة غير دينى.