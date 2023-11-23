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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاجرة بين أبناء عائلة واحدة تنهى حياة نجل عمهم والسبب صادم

صدى البلد

دفعت خلافات الجيرة الرجل الستيني إلى الخروج لمعاتبة نجلي عمومته، بسبب بعض الخلافات التي تسببت فيها جيرته لهم، إلا أن الأمر في لمح من البصر تطور إلى مشاجرة لم يتم فيها مراعاة صلة القرابة التي تجمعهم، حتى أن أحد أبناء عموته أطلق عيار ناري من سلاح كان بحوزته صوبه، ليرديه قتيلا في الحال. 

انتهت حياة سائق في بداية العقد السابع من العُمر، على أيدي نجلي عمومته؛ إثر تعديهما عليه وإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزتهما وإصابته بطلق ناري بالرأس؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، بناحية أولاد عليو دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من خط النجدة مفاده ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بوجود مشاجرة ومتوفي بناحية أولاد عليو دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: طرف أول: المدعو 'عبد الصبور ن.ر.ر' 63 سنة، سائق، وتوفي إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، ونجل شقيقه المدعو 'ايهاب ا.ن.ر.ر' 35 سنة، عامل زراعي، طرف ثاني: المدعو 'محمود ن.ع.م' 25 سنة، سائق توك توك، ونجل عمومته المدعو 'حماده ن.م.ع' 25 سنة، نقاش، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب واتهم الثاني من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى إلى إصابة الأول التي أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

إصابته بطلق ناري السبب صادم خلافات الجيرة شقيقان

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