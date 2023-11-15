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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مربوط الحبل السُري.. العثور على طفل حديث الولادة بترعة العسيرات بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالي مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، على رضيع حديث الولادة "ذكر"، جثة هامدة بإحدى الترع دائرة المركز، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المُختصة والتي أمرت بنقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لبيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي بمعرفة مفتش الصحة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي مفادها العثور على جثمان رضيع حديث الولادة مربوط الحبل السُري، بترعة دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثمان طفل رضيع حديث الولادة مربوط الحبل السري "ذكر"، جثة هامدة بترعة دائرة مركز شرطة العسيرات، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لبيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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