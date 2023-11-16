إصابة أربعيني وابن أخيه بطلقات خرطوش على أيدي شقيقين بسوهاج.. والسبب صادم

أصيب عامل زراعي في نهاية العقد الخامس من العُمر ونجل شقيقه الثلاثيني، بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم، في مشاجرة بينهما وبين شقيقين؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بين الطرفين، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، ووقوع مصابين، بناحية الأغانة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفيها كلًا من:" طرف أول أحمد ع ا م- 47 سنة- عامل زراعي- مصاب برش خرطوش باليد اليمنى، ونجل شقيقه عبد العليم ج ع ا- 31 سنة- عامل زراعي- مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى"، وتم نقلهما إلى مستشفى طما المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وطرف ثاني كلًا من:" أحمد ح ع ع-31 سنة- عامل زراعي، شقيقه حسام ح ع ع- 30 سنة- عامل زراعي"، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وعلى الفور تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر، وإحداث الثاني من الطرف الثاني إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.