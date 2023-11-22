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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة استقبال وزير الخارجية البريطاني لـ شكري في لندن| شاهد

شكري في لندن
شكري في لندن

استقبل وزير الخارجية البريطانى، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء  سامح شكرى بمقر وزارة الخارجية البريطانية بلندن اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال كاميرون  لوزير الخارجية.

 

ويزور شكري لندن كعضو من أعضاء  اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والتي التقت اليوم مع مراسلي كبريات الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية في العاصمة البريطانية لندن، صباح الأربعاء، وذلك على هامش زيارتهم للندن تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخير بالعمل على وقف الحرب فى قطاع غزة.

وبدوره، حذر سامح شكري، من استغلال الأوضاع المزرية في شمال قطاع غزة للتحريض على النزوح.

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