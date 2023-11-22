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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس التعاون الخليجي: عدد السائحين الوافدين لمصر وصل لـ 2 مليون سنويا

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

كشف جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن وصول قيمة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لنحو 34 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأشار خلال مشاركته بمنتدى الأعمال المصري الخليجي اليوم الأربعاء، إلى أن تلك المؤشرات تعكس تطلع عمق العلاقات  الاقتصادية التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ، لافتا إلى وجود رغبة جادة لدى كافة الأطراف المعنية بمواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف البديوي أن إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية بالسوق المصرية يصل لنحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي ، فيما بلغ عدد السائحين الخليجيين الوافدين لمصر نحو 2 مليون سائح بنهاية عام 2021.

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