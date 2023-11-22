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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة طفولية.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بأحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت من مدينة الملاهي بصحبة دبدوب ضخم، وبإطلالة شتوية أنيقة.

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، فقد شاركت في فيلم “البعبع”، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات.

 

 

وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

اعمال ياسمين صبري اطلالة شتوية انيقة أحدث أعمال ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري

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