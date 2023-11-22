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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حظر الترامـ.ادول.. ناقد رياضي: لاعبون مستواهم سينخفض وننتظر مفاجآت

صدى البلد

علق عمرو الدرديري على قرار منظمة المصرية لمكافحة المنشطات بحظر الترامادول.

 

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تؤكد حظر الترامادول بداية من أول يناير 2024.
طبعا ننتظر مفاجآت في الفترة القادمة بسبب الحظر ولاعبين مستواهم هينخفض طبعا ! ".

 

نشرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تذكيرا للرياضيين والعاملين في الحقل الرياضي، بالتأكيد على تطبيق حظر عقار الترامادول بداية من أول يناير 2024.

ونشرت صفحة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عبر فيس بوك، صورة تُعلن من خلالها تطبيق حظر الترامادول بعد إدراجه رسميا في قائمة المواد المحظورة، بعد اعتمادها من خلال الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه يجب على أى رياضي يستخدم هذا العقار أن يتوقف عن استخدامه حفاظا على الصحة العامة أولا وحتى لا يقع في المحظور مستقبلا.

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