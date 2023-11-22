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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن تحدث بانتظام مع قادة إسرائيل وقطر ومصر لإبرام اتفاق الأسرى

صدى البلد

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن تحدث بانتظام مع قادة إسرائيل وقطر ومصر لإحراز تقدم في مفاوضات الرهائن وإبرام اتفاق.

وأكد البيت الأبيض، أنه يرحب بالوقف المؤقت للقتال لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين وانتقالهم لأماكن آمنة.

وأضاف: “الرئيس بايدن سيواصل العمل لتأمين إطلاق الرهائن المتبقين لدى حماس في غزة خلال الأسابيع المقبلة”.

وفي وقت سابق صباح اليوم، رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالموافقة على اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي، الشكر، لكل من، مصر، وقطر، على دورهما في إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.

وكتب “بلينكن” عبر شبكة التواصل الاجتماعي “X": "نرحب بالإفراج عن 50 أسيرا، بينهم أمريكيون، من الأسرى في غزة".

وأضاف: “أتوجّه بالشكر لمصر وقطر على شراكتهما، وأقدر دعم إسرائيل لهدنة إنسانية تسمح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة”.

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