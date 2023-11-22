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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعباية مفتوحة.. مي حلمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

مي حلمي
مي حلمي

شاركت الاعلامية مي حلمي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت “مي” في الصورة بإطلالة مميزة، مرتدية عباية طويلة ومفتوحة وتحتها بيزك باللون الأبيض، واعتمدت على المكياج الهادئ، مع انسدال خصلات شعرها الصفراء على كتفيها.


 من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى على شاشات التليفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلى فضائية قناة “أون سبورت”.


  برنامج “الحكم" الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج “الحكم” على قناة “الحدث”، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضيةالشائعة والتى تحدث فى كل حين، وتستضيف كل حلقة نجما من نجوم الرياضة لمحاورته.

الأعلامية مي حلمي البرامج الرياضية مذيعة مصرية نجوم الرياضة

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