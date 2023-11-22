صلاح يتخطى نجوم العالم ويلاحق شعبية كريستيانو بقائمة جلوب سكور..والأهلي يتصدر القائمة

نشر الموقع الرسمي لقائمة جوائز جلوب سكور رابط التصويت للاعب المفضل حول العالم في ١١ مركزا أبرزهم افضل حارس مرمى وافضل مدرب.

وبدأ العديد في سباق التصويت لصالح أنديتهم ولاعبيهم ومنتخبات بلادهم للفوز بجوائز "جلوب سوكر" لعام 2023 وهى الجوائز التى تنظم مع رابطة الأندية الأوروبية بشكل سنوى لاختيار الأفضل بحسب ما قدمه المرشحون على مدار الموسم.



وسيقام حفل جوائز جلوب سوكر فى النسخة الرابعة عشرة يوم 19 يناير من العام المقبل، بالتنزامن مع المؤتمر الرياضى الدولى بالشراكة مع مجلس دبى الرياضى.



وتستمر المرحلة الأولى من التصويت من 21 نوفمبر حتى السابع من ديسمبر، ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالى 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز، و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني، vote.globesoccer.com.



تصدر النادى الأهلى قائمة المرشحين للتتويج بجائزة جلوب سوكر العالمية، لأفضل ناد فى العالم خلال العام الجارى 2023، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للحفل المقرر إقامته فى دبى مطلع العام المقبل 2024، فيما غاب فريق ريال مدريد عن التواجد فى القائمة.

جلوب سوكر تصويت

وبجانب الأهلى ومانشستر سيتى، ضمت قائمة المرشحين لأفضل فريق فى العالم العديد من الأندية أبرزها: نابولى، الهلال والاتحاد السعوديين، ارسنال، برشلونة، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، بوكا جونيورز، باريس سان جيرمان، روما، إشبيلية، والوداد البيضاوى المغربى.