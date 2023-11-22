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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بحزب مصر أكتوبر: الهدنة الإنسانية تتويج لجهد ومثابرة السيسي لحل الأزمة الفلسطينية

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

 

أشاد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في وقف القتال في غزة، مؤكدا أن النجاح يعد تكليل للدور المصري العظيم الذي تنباه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول من اندلاع الأزمة، وسيظل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين مخلدًا في التاريخ.

وأضاف الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر في بيان له، أن  نجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة تعكس الريادة المصرية، وتثبت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تحظى بأهمية كبيرة وتقدير من كافة القوى العالمية والدولية.

وأوضح ان موقف القيادة المصرية والشعب المصري بكل طوائفه الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم يعد موقفا مشرفا وتاريخا، ويثبت قضية الفلسطينية هامة ولا يتخلى عنها الشعب المصري أبدا كعادته، كما أن الهدنة الإنسانية تعد تتويجًا لجهد ومثابرة الرئيس السيسي لحل الأزمة منذ بدايتها في السابع من أكتوبر الماضي.

وأستكمل الباز بأن  تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مقبول تماما ومصر تتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وترفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، قائلا:« أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفوق القانون الدولي و لن تتوانى مصر في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها»

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