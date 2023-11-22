إعلام أمريكي: التحقيق في انفجار سيارة على الحدود مع كندا

أفاد إعلام أمريكي، بأن السلطات الأمريكية تحقق في انفجار سيارة على الحدود مع كندا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأشار إلى مصرع اثنين كانا يستقلان سيارة انفجرت عند الحدود بين أمريكا وكندا.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أنه تم غلق نقاط العبور الحدودية بين كندا ونيويورك بعد الانفجار.

ووجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن شكره وتقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على جهود دولة قطر في الوساطة المشتركة بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن اتفاق هدنة إنسانية في غزة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أثني بايدن علي الدور الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بحسب ما نشرت صحيفة الراية القطرية.