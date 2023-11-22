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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اجتماع سياسي: الحق الفلسطيني هو الحصول على أرضهم التاريخية من النهر للبحر

غزة
غزة

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، والقيادي الناصري، إن الحق الفلسطيني هو الحصول على أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، مشيرًا إلى أن فكرة حل الدولتين وهمية وليست قائمة على العدل، أو الحق الفلسطيني، وهذه الفكرة طرحت من البداية من قبل الصهاينة. 

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وتابع "أحمد"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، ان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس دينيًا،  حيث ان هناك تيار يهودي كبير يتحدث على ضرورة أن يعيش اليهود في الشتات، بدلاً من العيش في دولة واحدة، مشيرًا إلى أن أصحاب المشروع الصهيوني يسعى إلى جمع اليهود من الشتات في فلسطين التاريخية، وهذا ما حدث بالفعل  في دولة فلسطين التاريخية. 
  وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإنشاء دولته الكبرى التي تشمل  الأراضي التي تقع من النيل للفرات  وفقًا للمعتقدات الإسرائيلية ، مشيرًا إلى أن فكرة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي فكرة وهمية، وما فعله الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي الفلسطيني. 

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