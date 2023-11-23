عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سمير فرج: إسرائيل لم تحقق أي انتصار عسكري منذ بدء الحرب

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي

قال اللواء سمير فرج المفكر العسكري والإستراتيجي أن أكبر الخاسرين من هذا الاتفاق نتنياهو لأنه حتى الآن لم يحقق الجيش الإسرائيلي أي أنجاز أو نجاح على الأرض لم يحرر الرهائن ولم يقض على حماس واضطر إلى قبول هدنة وتبادل الرهائن.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن نتنياهو خسر شعبيته وخسر سمعة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر وانهزم هزيمة من كل الجوانب والكاسب الوحيد هي حماس أولا لالتقاط الأنفاس وعلاج الجرحى ونقل الصواريخ وترميم الأنفاق محطات المياه والبنية الأساسية والصرف الصحي وستدخل الوقود وسيكون هناك فرصة لعلاج المدنيين المكاسب الأكثر لحماس.

وأوضح أن أمريكا كذلك ربحت ٣ أسرى بالإضافة عودة شعبية بايدن التي سقطت في أمريكا خلال الخمسين يوم التي مضت.

وأكد أن ليس بالسلاح تحقق المكاسب ولكن بالحوار والمفاوضات مشيرا إلى حرب ٧٣ وأتمنى أن يتعلموا من هذا الدرس.

وأوضح أن تسليم الأسرى سيتم على مراحل وسيتم تسليمهم من خلال الصليب الأحمر، وستتم إطلاق إسرائيل ل١٥٠ أسير وسيتم السماح بدخول المساعدات والوقود،متمنيا عدم خرق وقف لإطلاق النار

وأشار إلى أن الحرب لم تنتهي بعد لإن إسرائيل لم تحقق أي مكاسب ولم تأسر أو تقتل قائد لحماس مضيفا إلى أن مكسب إسرائيل من هذه الصفقة هو تهدئة الوضع الداخلي.

زيارة بلينكن لإسرائيل هي تهدئة الوضع 

ولفت الي أن زيارة بلينكن لإسرائيل هي تهدئة الوضع لأن هناك ثورة للشباب وللرأي العام الأمريكي وكذلك بايدن فقد ٤ ولايات مؤيدة له خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأوضح أن مصر قدمت جهد كبير والرئيس عبدالفتاح السيسي حيث التقى اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية مع رئيس الشاباك الإسرائيلي هنا في مصر ووضع الخطوط الرئيسية للهدنة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أمريكا الجيش الإسرائيلي نتنياهو حماس الصليب الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أونلاين.. خطوات تجديد رخصة السيارة بأسهل طريقة | اعرف التكلفة

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

ترشيحاتنا

أونلاين.. خطوات تجديد رخصة السيارة بأسهل طريقة | اعرف التكلفة

موقع عبري: اتفاق تبادل الأسرى قد يحتاج لوثيقة موقعة من الطرفين

إطلاق رصاص وسرقة 8 ملايين بيزو..واقعة سطو جديدة على مقربين للأرجنتيني ميسي

خرجت لشراء الطعام.. محاكمة 16 متهما في مصرع الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك| من يقصد؟

موقع أمريكي يكشف سبب تأخر صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع 4000 فلسطيني غير كاف.. فيديو لمستشار وصاحب عربة طعام يثير الجدل

طريقة عمل المكرونة الوايت صوص

تعرف على فوائد القرنفل للشعر

إحنا متنا.. مقطع فيديو لنازحة فلسطينية يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

فيديو

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ