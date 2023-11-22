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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي: نعمل مع مصر لإيجاد مخرج سياسي ودبلوماسي لحرب غزة

صدى البلد

حث وزير الخارجية الإيطالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استخدام الهدنة القادمة التي تستمر أربعة أيام في الاشتباكات في غزة للنظر بعناية في المستقبل السياسي للمنطقة، بمجرد انتهاء المرحلة النشطة من الصراع. بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقال أنطونيو تاجاني لصحيفة "فاينانشيال تايمز”، إن الحكومة الإسرائيلية تحتاج إلى التحدث مع حلفائها الأقرب بشأن الخطوات التالية للقطاع الكثيف السكان بعد انتهائها من عدوانها على غزة.

وأضاف تاجاني اليوم الأربعاء: "يجب على إسرائيل تفكيك الهياكل العسكرية والإرهابية، لكنها يجب أن تفكر بالفعل في ما بعد ذلك.. من سيحكم غزة؟ من سيعتني بمليوني مواطن فلسطيني؟ كيف يمكن لإسرائيل استئناف تواصلها السياسي مع الدول العربية في المنطقة؟”.

وأكد، أن إيطاليا تعمل مع الدول العربية الصديقة، بدءا من مصر، لإيجاد "مخرج سياسي ودبلوماسي محتمل من هذه المرحلة العسكرية".

وكان جيش الاحتلال قد شن عدوانه على قطاع غزة عقب عملية “طوفان الأقصى”، والتي أسفر عنها تدمير مساحات واسعة من القطاع واستشهاد أكثر من ١٤ ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

واقترح تاجاني أن "إدارة أممية"، تدعمها قوات حفظ السلام الدولية، يمكن أن تدير غزة لعدة سنوات بعد انتهاء الحرب، مع منح الوقت للعمل نحو حل سياسي طويل الأمد للصراع العقيم.

وقال: "الهدف النهائي هو شعبان، دولتان لكننا بحاجة إلى تمهيد الطريق للوصول إلى هذا الاتفاق”، وأضاف تاجاني، "نحن مستعدون للقيام بما يلزم للسلام.. هدفنا هو السلام ولكن لهذا نحتاج إلى وقت.. أولا، نحتاج إلى إيقاف الحرب".

وحث أيضا إسرائيل على احترام القانون الدولي، والتفريق بشكل أفضل بين جماعة حماس المسلحة والمدنيين الفلسطينيين العاديين وحماية حياة المدنيين بشكل أفضل، وهو ما قال إنه سيكون في مصلحة إسرائيل الأمنية على المدى الطويل.

وقال: "نحتاج إلى أن نكون جادين جدا عندما نتحدث عن السكان المدنيين.. الرسالة إلى إسرائيل هي من فضلك، من المهم احترام القانون الدولي”.

واتهمت إسرائيل حماس باستخدام أنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة لعملياتها وتقول إنها اكتشفت بعض هذه الأنفاق خلال الحرب الأخيرة. وتنفي حماس الادعاء. وقال الوزير الإيطالي، إن إسرائيل تحتاج إلى النظر في التصور الدولي لهجومها على حماس ردا على هجوم الجماعة المدمر في أكتوبر، والأساليب المختارة في تحقيق ما قال إنها أهداف أمنية مشروعة.

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