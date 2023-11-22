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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكشكي: مصر والأردن لديهما أفكار مشتركة وتطابق رؤى تجاه القضية الفلسطينية.. فيديو

صدى البلد

علق جمال الكشكي، رئيس تحرير جريدة الأهرام العربي، على استقبال الرئيس السيسي للملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قائلا: "هذا ليس غريب على دولتين لديهم أفكار و تطابق رؤى مشتركة تجاه القضية الفلسطينية، ليس فقط في هذه الحرب و لكن خلال العديد من القمم بالفترات الماضية".

وأوضح "الكشكي"، خلال مداخلته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور مع الإعلامي طاهر أبو زيد، أن الهدف من المباحثات و ما دار بداخلها هو التأكيد على الرؤية المشتركة بين الزعيمين، و تطوير هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، و أخيرا كيفية إدخال أكبر قدر من المساعدات لأهالي غزة.

وأضاف الكشكي، أن موقف القيادة السياسية المصرية كان واضح و ثابت تجاه القضية الفلسطينية، و تؤكد بعدم حدوث استقرار بالشرق الأوسط من دون استقرار الأوضاع الفلسطينية، و لا بديل عن إقامة دولة ذات سيادة، منوها إلى أنه لا يثق بتنفيذ إسرائيل للهدنة الإنسانية، معقبا: "المسألة في السياسة تراكمية و تدريجية، أن تمسك شيء و تبني عليه".

ولفت، إلى أن العالم كله أمام تحول حقيقي، كل المؤثرات تترك بصمة حقيقية و تضغط على الجانب الإسرائيلي و الأمريكي لإعادة النظر في هذه المجازر المستمرة.

يختارون الموت مقابل دولتهم

 وعقب: "لدينا ثقة كبيرة أن اخواتنا الفلسطينيين في غزة أو الضفة لن يتركوا أراضيهم مهما كان الثمن، فهم يختارون الموت مقابل إقامة دولتهم، لديهم عزيمة و قوة لا يمكن لأي شخص أن يجعلهم يفرطون بأرضهم أو يتركوا منازلهم". 

الرئيس السيسي الملك عبد الله الثاني جمال الكشكي القضية الفلسطينية الهدنة غزة

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