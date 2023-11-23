وزارة التموين تكشف سبب أزمة السكر وتؤكد انتهاءها خلال أسبوع.. تفاصيل

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزراة التموين أن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة ٩٠ ٪ وأن موسم القصب يناير ٢٠٢٤ والبنجر فبراير ٢٠٢٤.

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر هي الفترة التي يتم فيها الاستيراد أو الشراء من القطاع الخاص والثابت هي منظومة التموين الذي لم يتجاوز ١٢.٧٠ جنيه.

وأوضح أن الأزمة حدثت بسبب قلة المعروض من القطاع الخاص في الأسواق بسبب ارتفاع سعر طن السكر ٨٠٠ دولار مما أدى الى تقليل المعروض لأنهم لم يستوردوا الكمية المطلوبة.

وأشار إلى أن وزير التموين فورا أصدر قرار بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة شهرين بسعر ٢٤٠٠٠ج للطن.

تم طرح السكر بسعر ٢٧ ج

وقال تم طرح السكر بسعر ٢٧ ج في الشوادر والسلاسل الغذائية ومنافذ بيع وزارة التموين وأنه خلال أسبوع ستنتهي أزمة السكر نهائيا.