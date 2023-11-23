لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل البيض بالبسطرمة لأشهى أطباق الفطور..

المكونات:

بيض "بحسب عدد الأفراد"

بسطرمة

زبد

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البيض بالبسطرمة:

ضعي الزبد في مقلاة على النار حتى الذوبان، ثم ضيفي لها البسطرمة المقطعة وقلبيها حتى يصبح لونها فاتح، واحرصي على تطبيق هذه الخطوة للتأكد من قتل البكتيريا تمامًا. ضعي البيض مع المكونات السابقة واستمري في مزجهم واتركي الخليط غلى النار حتى ينضج. ارفعي المقلاة من على النار وضيفي لها القليل من الملح والفلفل الأسود، ويمكنك الاستغناء عن الملح فالبسطرمة ستمنحك درجة كافية من المذاق الحادق.