نيبال تتعرض لزلزال شدته 5ر4 ريختر

تعرضت نيبال لزلزال، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، بلغت شدته 5ر4 درجة بمقياس ريختر.



وذكر المركز النيبالي لرصد الزلازل أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من صباح اليوم بالتوقيت المحلي .. مشيرا إلى أنه تم رصد مركز الزلزال في بلدة "تشيتلانج" بمنطقة "ماكوانبور" التي تقع جنوب غرب العاصمة "كاتمندو".



ولم ترد تقارير حتى الآن تشير إلى وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن نيبال مازالت تحاول التعافي من آثار الزلزال القوي الذي تعرضت له يوم الثالث من شهر نوفمبر الجاري، الذي بلغت شدته 4ر6 درجة بمقياس ريختر وهز عدة مناطق في شمال الهند بالإضافة إلى العاصمة الهندية "نيودلهي" وأسفر عن مصرع 157 شخصا وإصابة العشرات من الأشخاص وحدوث أضرار جسيمة بالكثير من الممتلكات في نيبال.

