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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة القبض على المسئول الأمريكي العنصري عقب إثارته الكراهية ضد الفلسطينيين| فيديو

إلقاء القبض على مسؤول
إلقاء القبض على مسؤول أمريكي عنصري

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إلقاء شرطة نيويورك القبض على المسؤول الأمريكي العنصري ستيوارت سيلدوتز بعد تداول لقطات له يطلق فيها عبارات معادية للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أنه تم توقيف سيلدويتز المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعد تداول فيديو يطلق فيها عبارات معادية للفلسطينيين، حيث وجهت له شرطة نيويورك عدة تهم من بينها جرائم الكراهية.

وظهر سيلدويتز، في فيديو متداول له، يتحدث فيها مع بائع من أصول عربية في الشارع.

وفي حديثه مع البائع أطلق سيلدويتز عبارات مهينة له ومعادية للفلسطينيين والإسلام.

وعلى إثر تداول الفيديوهات للمسؤول السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة Gotham Government Relations عن وقف تعاونها مع سيلدويتز.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن البائع إسلام مصطفى، قوله إن يعتزم رفع دعوى قضائية ضد سيلدويتز بتهمة إثارة الكراهية.

شرطة نيويورك ستيوارت سيلدوتز فلسطين إدارة الرئيس الأمريكي

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