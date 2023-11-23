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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتابع جهود الأجهزة التنفيذية في مراقبة الأسواق والسلع ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع  الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية في مراقبة الأسواق والسلع.


وأجرى نائب المحافظ يرافقه اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومدير إدارة الحوكمة بالديوان العام ومدير إدارة تموين غرب شبرا الخيمة جولة على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق الحي للتأكد من توافر السلع والتزام المحال التجارية والهايبر ماركت بإعلان الأسعار.


وشملت الجولة التأكد من التزام المحال التجارية بتوفير السلع وفقا للأسعار المقررة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة والصحية المهنية.
 

وخلال الحملة تم إعدام كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة كمية من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية مشيرا إلى متابعة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليومية لللتاكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المقررة.

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القليوبية الحملات الرقابية الإشتراطات الصحية السلاسل التجارية المحال التجارية تكثيف الحملات رئيس حي غرب شبرا الخيمة نائب محافظ القليوبية

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