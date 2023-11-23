مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا لهاتف سامسونج Galaxy A34 بخصم 150 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 5800 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد التخفيض إلى 249 جنيه إسترليني.

أقوى عرض..خصم 5800 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy A34

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A34

• يدعم الهاتف Galaxy A34 خاصية الـ NFC .

• يدعم الهاتف Galaxy A34 شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يأتي الهاتف Galaxy A34 بأبعاد 161.3×78.1×8.2 ملم مع وزن 199 جرام .

• متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك .

• يأتي الهاتف Galaxy A34 مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP67 حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة .

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل تحديث 120Hz مع أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب .

• يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية .

• يأتي الهاتف Galaxy A34 بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 1080 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 .

أقوى عرض..خصم 5800 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy A34

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية مع مثبت بصري OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف Galaxy A34 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 480 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.3 مع خاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب ( عن طريق السوفت وير ) والبوصلة والجيروسكوب .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

• يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الـ One UI 5.1 .

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الفضي الملون وباللون الأخضر وباللون البنفسجي .