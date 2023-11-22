خصم 66%.. عرض البلاك فريداي|اشتري iPhone 12 Pro بـ 13 ألف جنيه

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي، تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع eBay الأجنبي على هاتف iPhone 12 Pro بخصم 66% ليصل سعر الهاتف بعد التخفيض إلى 423.60 دولار أمريكي(أي ما يعادل 13 ألف جنيه تقريبا).

خصم 66%..عرض البلاك الفريداي|اشتري iPhone 12 Pro بـ 13 ألف جنيه

مواصفات iPhone 12 Pro

• الشاشة:

• مقاس: 6.1 بوصة

• دقة الوضوح: 2532 × 1170 بكسل، 457 بكسل لكل بوصة

• التقنية: OLED

• معدل التحديث: 60 هرتز

• المعالج:

• A14 Bionic

• الذاكرة:

• رام: 6 جيجابايت

• تخزين: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية:

• ثلاثية العدسات:

• عريضة: ƒ/1.6، 12 ميجابكسل

• فائقة الاتساع: ƒ/2.4، 12 ميجابكسل

• تليفوتوغرافي: ƒ/2.0، 12 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية:

• ƒ/2.2، 12 ميجابكسل

• البطارية:

• 2815 مللي أمبير في الساعة

• الألوان:

• أزرق محيطي، ذهبي، فضي، رمادي فلكي

• مميزات iPhone 12 Pro

• شاشة OLED بدقة عالية

• معالج A14 Bionic أسرع من أي معالج في هاتف ذكي

• ثلاثية كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل

• بطارية تدوم طوال اليوم

عيوب iPhone 12 Pro

• لا يدعم الشحن اللاسلكي العكسي

• لا يدعم منفذ سماعات الرأس 3.5 ملم

يعد iPhone 12 Pro أحد أفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق، حيث يتميز بشاشة OLED رائعة، ومعالج قوي، وكاميرات خلفية ممتازة. ومع ذلك، هناك بعض العيوب الطفيفة، مثل عدم دعم الشحن اللاسلكي العكسي ومنفذ سماعات الرأس 3.5 ملم.