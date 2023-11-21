عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رغم عروض البلاك فريداي.. موبايل من سامسونج إوعى تشتريه في الخصومات

رغم عروض البلاك فريداي..موبايل
رغم عروض البلاك فريداي..موبايل من سامسونج إوعى

يتم الآن تقديم Galaxy A54 من سامسونج بواسطة Amazon US ، كعرض الجمعة السوداء ، مقابل 324.99 دولارًا فقط أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري. 

للوهلة الأولى ، قد يبدو هذا وكأنه صفقة رائعة - بعد كل شيء ، يبدو أن الهاتف مخفض بنسبة 28٪ ، وفقًا لتاجر التجزئة (من سعره الأصلي المفترض 449.99 دولارًا).

رغم عروض البلاك فريداي..موبايل من سامسونج إوعى تشتريه في الخصومات

لكن انتظر. في Best Buy ، يمكنك شراء Galaxy S23 FE الذي تم إصداره حديثًا مقابل 399.99 دولارًا فقط ، أيضًا يوم الجمعة السوداء.

بالتأكيد ، أنت تدفع 75 دولارًا إضافية ، وبالنسبة للبعض يمكن أن يكون ذلك كثيرًا - ولكن إذا لم يكن كذلك بالنسبة لك ، فإننا نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح.

S23 FE هو هاتف أفضل بكثير من A54 في كل طريقة يمكن تخيلها ، ولا يزال Samsung - لذلك تحصل على نفس البرنامج ودعم المبيعات ، كل ذلك.

ولكنك تحصل أيضًا على المزيد من الهواتف مقابل أموالك ، وحتى لو كان أكثر تكلفة من هذين الاثنين ، فإن S23 FE يمثل بلا شك القيمة الأفضل.

لذلك لقد تم تحذيرك - إلا إذا كان لديك حرفيًا ما بين 324.99 دولارًا و 399.98 دولارًا فقط في جيبك (وإذا كان الأمر كذلك - فماذا تفعل لشراء هاتف؟ إطعم نفسك أولاً!) ، لا نعتقد أن A54 يستحق ذلك مع وجود مثل هذا الاختلاف الصغير في السعر بينه وبين S23 FE.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تهدد إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

موضوعات متعلقة

أرخص موبايل سامسونج بمصر في 2023.. بسعر رمزي

الهواتف القاهرة لسامسونج وصلت.. مواصفات رائعة لسلسلة Honor 100 وسعر بسيط

أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل ..وأقل سعر سيذهلك

خصم 12 ألف جنيه على موبايل جوجل بيكسل المنافس الأقوى لسامسونج وأوبو

لأصحاب الموبايلات القديمة.. إزاي تخلي موبايلك دايما شكله جديد

بهذه الطريقة.. اعرف إزاي تتحدث مع روبوت على الواتساب

إلى أي مدى يتسبب الذكاء الاصطناعي في إيذاء البشر؟

إلحق حجز موبايلك.. مبيعات ضخمة لسلسلة أوبو رينو 11

ترشيحاتنا

مفاجأة.. إيمي سمير غانم تعود للدراما في رمضان 2024

مصر تحذر من سيناريوهات تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.. ومدبولي: الرد سيكون حاسمًا

تعويض علا غانم.. قرار عاجل ضد طليق الفنانة في اتهامه بالسب والقذف

ارتفاع عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 14128 شخصا

خلال قمة البريكس.. السيسي: مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

السيسي: ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ