يتم الآن تقديم Galaxy A54 من سامسونج بواسطة Amazon US ، كعرض الجمعة السوداء ، مقابل 324.99 دولارًا فقط أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

للوهلة الأولى ، قد يبدو هذا وكأنه صفقة رائعة - بعد كل شيء ، يبدو أن الهاتف مخفض بنسبة 28٪ ، وفقًا لتاجر التجزئة (من سعره الأصلي المفترض 449.99 دولارًا).

رغم عروض البلاك فريداي..موبايل من سامسونج إوعى تشتريه في الخصومات

لكن انتظر. في Best Buy ، يمكنك شراء Galaxy S23 FE الذي تم إصداره حديثًا مقابل 399.99 دولارًا فقط ، أيضًا يوم الجمعة السوداء.

بالتأكيد ، أنت تدفع 75 دولارًا إضافية ، وبالنسبة للبعض يمكن أن يكون ذلك كثيرًا - ولكن إذا لم يكن كذلك بالنسبة لك ، فإننا نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح.

S23 FE هو هاتف أفضل بكثير من A54 في كل طريقة يمكن تخيلها ، ولا يزال Samsung - لذلك تحصل على نفس البرنامج ودعم المبيعات ، كل ذلك.

ولكنك تحصل أيضًا على المزيد من الهواتف مقابل أموالك ، وحتى لو كان أكثر تكلفة من هذين الاثنين ، فإن S23 FE يمثل بلا شك القيمة الأفضل.

لذلك لقد تم تحذيرك - إلا إذا كان لديك حرفيًا ما بين 324.99 دولارًا و 399.98 دولارًا فقط في جيبك (وإذا كان الأمر كذلك - فماذا تفعل لشراء هاتف؟ إطعم نفسك أولاً!) ، لا نعتقد أن A54 يستحق ذلك مع وجود مثل هذا الاختلاف الصغير في السعر بينه وبين S23 FE.