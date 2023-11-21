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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقل من سعره ب3000 جنيه.. عرض البلاك فريداي على أسطورة أوبو Oppo Reno 8T

أقل من سعره 3000
أقل من سعره 3000 جنيه..عرض البلاك فريداي على أ

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

أقل من سعره 3000 جنيه..عرض البلاك فريداي على أسطورة أوبو Oppo Reno 8T

فشاهدنا عرضا رائعا في أحد المواقع المصرية على هاتف أوبو Oppo Reno 8T 5G بخصم مميز جدا ليصل سعره إلى 13899 جنيه مصري بدلا من 17699 جنيه مصري. 
 

مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G

 

• يدعم Oppo Reno 8T 5G   الاتصال قريب المدى الـ NFC .

• يدعم Oppo Reno 8T 5G  شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يأتي Oppo Reno 8T 5G  بأبعاد 162.3×74.3×7.7 ملم مع وزن 171 جرام .

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• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة ومنحنية من الاطراف وتأتي من نوع AMOLED وتأتي بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش مع معدل تحديث 120Hz مع طبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2 مع دعم الشاشة لمليار لون واقصى سطوع 950 شمعة .

• Oppo Reno 8T 5G  يأتي بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .
– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• يأتي الهاتفOppo Reno 8T 5G  بمعالج من نوع Snapdragon 695 5G بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 619 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Xiaomi Poco X4 Pro 5G والـ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.3 وهي الكاميرا الخاصة بالميكروسكوب أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة الـ 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة الـ 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بطئ الحركة الـ Slow Motion بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• يدعم صوت ستريو .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.1 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE, aptX HD .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG .

• يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4800 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط .

• يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة الـ ColorOS 13 .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الذهبي .

OPPO Oppo Reno 8T 5G الجمعة السوداء البلاك فريداي نوفمبر أوبو

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