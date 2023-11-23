تكريم خيري بشارة وسعيد شيمي بمركز الثقافة السينمائية

أقام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور "حسين بكر" أحتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات عرض خلالها كلاّ من الفيلم القصير " البطيخة" للمخرج محمد خان، والفيلم التسجيلي طائر النورس للمخرج خيري بشارة.



وعقب عرض الأفلام عقدت ندوة ادارها الأستاذ الدكتور "ناجي فوزي" ناقش خلالها الأفلام مع المخرج خيري بشارة ومدير التصوير سعيد شيمي والمخرجة نادين خان أبنة المخرج محمد خان.



وخلال الاحتفالية تم تكريم أسم المخرج محمد خان ومدير التصوير سعيد شيمي والمخرج خيري بشارة والأستاذ الدكتور ناجي فوزي، وقامت بتسليم التكريمات المونتيرة منار حسني رئيس المركز الأسبق.



كما تحدث بالندوة المخرج أشرف فايق والمخرج أحمد رشوان والناقد محمد بدر الدين والمحرج عاطف شكري والكاتب الصحفي والناقد أسامة عبد الفتاح والناقدة امنية عادل ولفيف من المثقفين والمهتمين بالشأن السينمائي.



وخلال الاحتفالية قام الضيوف بزيارة مكتبة مركز الثقافة السينمائية العريقة وإستعادة ذكرياتهم بهذا المكان الذي تعلموا فيه الكتير حول الثقافة السينمائية والذي تم إنشاءه عام ١٩٦٨.

جدير بالذكر أن فيلم ( البطيخة) من إنتاج عام ١٩٧٢ ويعد من أول أفلام المخرج الراحل محمد خان والتي بدأ بها مشواره الفني وذلك قبل ان يتجه إلي الأعمال الروائية والدرامية.



وفيلم (طائر النورس) فهو من إنتاج القومي للسينما ١٩٧٥ ويعد أيضاً واحداً من الأفلام التي بدأ بها المخرج خيري بشارة مشواره الفني.

يذكر ان الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة / امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف.