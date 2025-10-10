طرح البوستر الرسمي لفيلم السادة الأفاضل تمهيدا لعرضه نهاية أكتوبر

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "السادة الأفاضل" عن البوستر الرسمي للعمل، والذي يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، على رأسهم محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 29 أكتوبر الجاري في مصر، على أن يُعرض في الدول العربية في اليوم التالي، 30 أكتوبر.



الفيلم مرشح للعرض بمهرجان الجونة السينمائي خلال دورته الثامنة، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا.



كما يشارك في بطولته ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.



ويأتي الفيلم من إنتاج عدد من الكيانات السينمائية البارزة، وكانت الشركة المنتجة طرحت في وقت سابق الإعلان التشويقي الأول للفيلم، والذي كشف عن الظهور اللافت لأبطال العمل “بستايلات” جديدة ومختلفة، من بينهم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، علي صبحي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، ما زاد من حالة الترقب لدى الجمهور.