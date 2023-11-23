إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري من ناحية كمين الطرق بحي غرب محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري بوصلة كمين الطرق، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والفحص أن الحادث أسفر عن إصابة "محمد.ع.م"، و"أحمد.م.م"، و"قاسم.ن.م"،و"عبدالنبي.ش.م"، و"أحمد.م.م"، و"محمد.ا.ع" بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم. وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.