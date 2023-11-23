الأرض والجمهور| ميدياما الغاني يعيش صدمة قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال.. والسبب “كاف”

تكشف تصريحات رئيس نادي ميدياما الغاني، توني أوبين، عن صدمة كبيرة تعرض لها الفريق من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل المواجهة الحاسمة أمام النادي الأهلي. وفي هذا التقرير، نستعرض التفاصيل الحصرية حول هذه الصدمة وتأثيرها المحتمل على أداء ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.

الملعب غير جاهز: تصريحات رئيس ميدياما

وتبين أن ملعب ميدياما غير جاهز لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث أكد رئيس النادي، توني أوبين، أن الكاف قام بالتواصل معهم لإبلاغهم بذلك. وفي تصريحه، أشار أوبين إلى أنهم كانوا يأملون في أن يكون الملعب الجديد جاهزًا في الوقت المناسب، ولكنه لم يكتمل بعد. هذا الإعلان أثار قلقًا كبيرًا بين لاعبي وجماهير ميدياما.

