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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مجاهد نصار يشارك في فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الثاني لمستقبل وطن لدعم السيسي في القليوبية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار فى مؤتمر مستقبل وطن بالقليوبية

شارك النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب  ، مساء أمس ،الأربعاء،  في فعاليات المؤتمر  الجماهيري  الحاشد  الثاني ، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالقليوبية ، لدعم الرئيس  عبدالفتاح  السيسي خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها تحت شعار "كلنا معاك يا ريس"، بحضور الآلاف من أبناء المحافظة، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكذلك مسؤول عن الأوقاف والأزهر والكنيسة، والإعلامي زين العابدين رشدي ، وعدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

بدأ المؤتمر الجماهيري بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة للنائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، الذي أكد خلالها دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لفترة رئاسة مقبلة ، مطالباً الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة ودعمه بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة الحصاد لكل ما تم من مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة ، كما أنها مرحلة التوسع في المشروعات التجارية وتوطين الصناعات من خلال الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة معدلات الإنتاج والتنمية الصناعية.

وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري، دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات المقبلة وأن الشعب المصري سيسطر صورة حضارية خلال أيام الانتخابات المقبلة، مثمنين الجهود المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

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النائب مجاهد نصار الرئيس عبدالفتاح السيسي إنتخابات الرئاسة المقبلة استاد بنها الرياضي حزب مستقبل وطن

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