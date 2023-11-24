كاتب صحفي: فلسطين هي من حققت النصر والفضل يرجع للدولة المصرية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير بوابة وجريدة الوفد، إن فلسطين هي من حققت النصر والفضل يرجع للدولة المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفي، وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير بوابة وجريدة الوفد، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "رغم كل الدمار والإبادة التي تمت في غزة فإن فلسطين هي التي حققت النصر، وإسرائيل هي الخاسر".

وتابع: "فلسطين حققت النصر ويرجع الفضل في هذا الأمر إلى الدولة المصرية، لأن مصر بكل قوتها حكومة وشعب تصدوا للمخطط الإسرائيلي".



وأكد: "فلسطين حققت النصر لأن القضية الفلسطينية باتت هي بؤرة العالم الآن، وحل وإقامة الدولة الفلسطينية بات واجبا الآن"، مشيرا: "الموقف عند إسرائيل أبدي والهدف تصفية القضية الفلسطينية".