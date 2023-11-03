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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

وجدي زين الدين يستقيل من رئاسة تحرير جريدة الزمالك

صدى البلد

تقدم الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وموقع الوفد وعضو مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة مصر، باستقالته من رئاسة تحرير جريدة الزمالك.

ووفيما يلي نص استقاله الدكتور وجدي زين الدين:

“الأستاذ حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السادة أعضاء مجلس الإدارة تحية طيبة وبعد..

أقدم إليكم استقالتى من رئاسة تحرير جريدة الزمالك التى تشرفت برئاسة تحريرها لمدة عام وسبعة شهور بصحبة زملاء أعزاء من خيرة الصحفيين بمؤسسات صحفية وإعلامية مصرية محترمة".

دكتور وجدى زين الدين

رئيس تحرير جريدة وموقع الوفد

عضو مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة

عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة مصر

 

وعلى الجانب الآخر أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن المجلس لم يتطرق خلال اجتماعه لمناقشة مستقبل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وتابع سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجميع داخل النادي يعمل بتعاون كبير، وهناك ملفات متعددة سيتم عليها بالفترة المقبلة".

وأضاف أحمد سالم: "وظيفة المتحدث الرسمي هو نقل كل ما يتعلق بمجلس الاداره بالإعلام وتم تقسيم كل الملفات علي المجلس، وسيتم تنفيذ الوعود الإنتخابية".

وجدي زين رئيس تحرير الوفد استقالة وجدي زين

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