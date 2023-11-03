كاتب صحفي: الموقف المصري حاضر بقوة في أزمة قطاع غزة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الموقف المصري حاضر بقوة في الأزمة الحالية.

وأَضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الدور المصري الفاعل في إيجاد حل للحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني، وهناك جهود مصرية كبيرة تبذل بشكل غير مسبوق في مثل هذه الأزمة".

وأشار الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، : "الجهود المصرية نجحت في إعادة فتح معبر رفح البري وإدخال الجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب".

