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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما

قطاع غزة
قطاع غزة

قال سلامة معروف، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنه منذ ثلاثة أيام ويوجد تحركات لجيش الاحتلال ومناورات برية تتم على أكثر من محور في قطاع غزة، سواء في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي أو في جنوب غزة، وحتى الآن يمكن القول أن كل تلك المناورات تتم في مناطق قريبة من الحدود مع الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وغالبيتها تتم في مناطق زراعية مفتوحة ليست مأهولة بالسكان. 

الحكومة الفلسطينية تتحدث عن العدوان 

وأضاف "معروف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الخميس، أن تلك المناطق قد تعرضت لسلسلة من الغارات، في سياسة أشبه بالأرض المحروقة، وتم إطلاق أحزمة نارية وقنابل بكميات كبيرة قبل أن يتم التوغل فيها، وبالرغم من ذلك كان قبل قليل دوي اشتباكات وإعلان للمقاومة في أكثر من محور عن تكبيد الاحتلال خسائر فيما يتعلق بالآليات، وكان هناك كلمة للناطق باسم كتائب القسام وعرض بعض المشاهد والفيديوهات عن طبيعة المعارك التي تدور في المناطق المفتوحة مع جيش الاحتلال المتوغل. 

وتابع، أن الشعب الفلسطيني حسم خياره من اللحظة الأولى، ومخطط إسرائيل للتهجير القسري وإرهاب المواطنين بهذا الكم من المتفجرات والقنابل التي ألقيت على مختلف قطاع غزة، وطلب أبناء الشعب الفلسطيني الرحيل في خطوة للتهجير من قطاع غزة، وإلقاء أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات والتي توازي مرة ونصف القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، وعلى الرغم من كل ذلك ثبت الشعب الفلسطيني في أماكنه رغم كل تلك الأساليب والأسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليًا. 

الحكومة الفلسطينية غزة جيش الاحتلال قناة النهار تامر امين هيروشيما

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