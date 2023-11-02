أستاذ علاقات دولية: تغير موقف أمريكا والغرب تجاه ما يحدث في غزة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك تغير نوعي في موقف الإدارة الأمريكية والغرب تجاه ما يحدث في غزة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "على مر التاريخ الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية تكون ثاقبة استباقية واضحة وسابقة لكل الرؤى الأخرى".

وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية والغرب كانوا ينظرون بعين واحدة تجاه القضية الفلسطينية، ولكن بعد تبني وإظهار أن الرؤية المصرية هي الصحيحة والتي تحقق الاستقرار في المنطقة بدأنا نشعر أن هناك تغير نوعي سواء في موقف الإدارة الأمريكية أو الغرب بأن يكونوا مدركين لخطورة ما يحدث من قبل إسرائيل وعليهم أن يضغطوا على حكومة نتنياهو لوقف الحرب بشكل كامل".