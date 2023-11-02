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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصار مدينة غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصار مدينة غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي حاصر مدينة غزة، مشيرا إلي أن “الجهود المبذولة لتطويق مدينة غزة قد اكتملت”.

 

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “الجنود يهاجمون مواقع حماس الأمامية ومقراتها والبنية التحتية التابعة لها في غزة”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات البرية قتلت حوالي 130 شخصا من قوات المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة في الساعات القليلة الماضية.

 

وأضاف أن “القوات تواصل شن معارك شرسة ضد حماس، بينما تقوم بالعثور على الأسلحة وتدمير البنية التحتية للحركة”.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: “خلال المعارك المسلحة التي أجرتها قواتنا، تم القضاء على حوالي 130 شخصا”.

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وقال إن “القوات الجوية الإسرائيلية واصلت أيضًا غاراتها على غزة، مضيفًا أن الطائرات قصفت عددًا من المقرات العسكرية التي يستخدمها كبار مسؤولي حماس، من بين أهداف أخرى تابعة للحركة”.

وشاركت قوات البحرية أيضًا، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن زوارق الصواريخ ساعدت القوات البرية من خلال ضرب المباني المفخخة ومواقع المراقبة التابعة لحماس.

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