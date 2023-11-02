خبراء أمميون: نشعر برعب عميق إزاء الغارات الإسرائيلية على غزة

وسط تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، قال خبراء الأمم المتحدة إن الشعب الفلسطيني في القطاع معرض لخطر كبير للإبادة الجماعية.

تقول السلطات الصحية إن ما يقرب من أربعة أسابيع من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قد أسفرت عن مقتل أكثر من 9000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

تدعي إسرائيل أنها تستهدف حماس، وليس المدنيين، وتتهم الجماعة باستخدامهم كدروع. لكن مجموعة الخبراء، المؤلفة من سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة، قالت في بيان: "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر كبير للإبادة الجماعية".

أضاف البيان: "نطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

تعرف المحكمة الجنائية الدولية جريمة الإبادة الجماعية بأنها القصد المحدد للتدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية عن طريق قتل أعضائها أو بوسائل أخرى، بما في ذلك فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات أو النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى.

قالت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف إنها تعد ردا على تصريحات الخبراء.

وكتب كريج مو خيبر، أحد كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولايته، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قائلًا: "إننا نشهد إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن إيقافها".

قال خبراء الأمم المتحدة إنهم شعروا بـ”رعب عميق” إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، والتي قالت وزارة الصحة المحلية إنها أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين منذ يوم الثلاثاء.

إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مجمع سكني في مخيم جباليا للاجئين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي – وجريمة حرب. إن مهاجمة مخيم يؤوي مدنيين، بينهم نساء وأطفال، يشكل انتهاكاً كاملاً لقواعد التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وصفت اليونيسف بشكل منفصل مشاهد المذبحة المروعة بعد جولتين من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسويت منازل الناس بالأرض، ويبدو أن المئات أصيبوا وقتلوا، ويقال إن العديد من الأطفال كانوا من بين الضحايا.

ووصفت وزارة الصحة الهجمات بأنها “مجزرة بشعة” أسفرت عن مقتل 195 شخصا، من بينهم سبعة رهائن.

قال مجموعة خبراء الأمم المتحدة أن "الوقت ينفد" بالنسبة للشعب الفلسطيني هناك الذي يجد نفسه في "خطر كبير للإبادة الجماعية".