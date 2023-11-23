عاجل.. نتنياهو يبحث تقاعده من منصبه بعد قيادة تسوية إقليمية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث تقاعده من منصبه وقيادة الليكود لكن بعد أن يقود تسوية إقليمية تبدأ عقب انتهاء العمليات العسكرية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ممثل اليونيسف بمصر: ننادي بوقف الاعتداءات في غزة وحماية الأطفال

وفي سياق منفصل، قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن اليونيسف تعمل على كافة المستويات المختلفة، حيث تعمل في العلن، وتنادي بوقف الاعتداءات في غزة، وفتح الحدود وحماية الأطفال وحماية العاملين في المجال الإنساني وكذلك جلب الإمدادات الضرورية لإنقاذ الحياة هذا وبجانب العديد من المبادرات على كافة المستويات.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون" مساء اليوم الخميس، أن اليونيسف أحد الفاعلين ضمن منظومة الأمم المتحدة، ونركز في الأساس على حقوق الأطفال ونحن واضحون في هذا الشأن حيث نتحدث إلى الدول الأعضاء بخصوص تلك المسألة، وبالنسبة لي فأنا لدي أمل بأن تتوقف الاعتداءات، وعلينا أن نؤمن بالأمل.