بالأسماء.. المجتمعات العمرانية تعلن الفائزين بمشروع شارع شباب الشروق

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن أسماء المقبولين والفائزين لشغل بارتيشنات "شارع شباب الشروق.

وأشار جهاز الشروق أن المقبولين والبالغ عددهم (280 طلبا من أصل 320 طلبا) بالنسبة لأصحاب الطلبات المستبعدة يمكنهم التقدم بطلب فى حالة تظلمهم من قرار الاستبعاد مرفق به المستندات اللازمة لقبول التظلم بحد أقصى يوم الأربعاء 29-11-2023. وننشر أسماء الفائزين كالتالي:

وأكد جهاز مدينه الشروق على إجراء القرعة يوم الخميس 30-11-2023 الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجهاز ويقتصر الحضور على مقدم الطلب أو قرابة من الدرجه الأولى وببطاقة الرقم القومى.