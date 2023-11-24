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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وعدها بالجواز واتخلى عنها.. فصل ضابط من العمل لعلاقته بامرأة في هذه الدولة

صدى البلد

أثارت قضية شرطي في شرطة مومباي يُطرد من القوة بسبب اتهامه بعلاقته بامرأة متزوجة والتخلي عنا جدلاً واسعًا. وأكد مسؤولون أن سلوك الشرطي سومناث أنجولي، الذي كان يعمل في قسم الأسلحة المحلية في تارديو بوسط مومباي، انتهك قواعد الخدمة وأساء إلى سمعة الشرطة.

 

ووفقا لموقع “تايمز أوف انديا” كان الشرطي أنجولي على علاقة مع امرأة متزوجة، وقد بدأت هذه العلاقة منذ تعيينه في مركز شرطة جيه جيه في عام 2019. 

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وتجاوز الشرطي حدود السلوك المهني وأعطى اسمه للطفل الذي أنجبته المرأة، مع وعد بالزواج منها. حتى وقع على ورقة ختم تؤكد علاقتهما.

 

ومع ذلك، قررت الاتصال بالشرطة عندما اكتشفت خيانة الشرطي لثقتها. وبعد التحقيق في القضية، تم إيقاف الشرطي عن العمل في انتظار إجراء تحقيق إداري.

 

تمت إعادة الشرطي للعمل لاحقًا ونُقل إلى قسم الأسلحة المحلية في تارديو، ولكن بعد استكمال التحقيقات، تم اتخاذ قرار بفصله من الخدمة بشكل نهائي.

اتخاذ قرار التحقيقات الأسلحة

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