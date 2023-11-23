مستقبل وطن بقنا ينظم حفلا لتيسير زواج 174 عروسا بمركز نجع حمادي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم /الأربعاء/ احتفالية كبري لتيسير زواج 174 فتاة مقبلة على الزواج باستاد نادي الألومنيوم الرياضي بمدينة نجع حمادي، والذي يقام تحت رعاية خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز نجع حمادي.



جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وخالد خلف الله عضو مجلس النواب وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بقنا والمهندس نميري عيساوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم والنائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بقنا وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة قنا وعدد كبير من المواطنين.



وأعرب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبد الفتاح آدم عن سعادته بحضور حفل تسيير زواج 174 فتاة برعاية حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن، مؤكدا دعم الحزب الكامل لكل الفعاليات التي تدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.



وبعث عبد الفتاح ببرقية دعم وتأييد مطلق للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الانتخابي وتسخير كل إمكانيات الحزب للوصول لأعلي معدلات مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.



وقال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي إن الجامعة قلعة من قلاع العلم، كما أنها قلعة من قلاع الخدمة المجتمعية، وأن مصر وشعبها نسيج واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر، مطالبا الجميع من أبناء هذا الوطن بالخروج والاصطفاف أمام المقار الانتخابية للمرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية؛ لنؤكد للعالم بأثره أن مصر وشعبها خلف القيادة السياسية.



من جانبه قال عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا إن حزب مستقبل وطن هو إحدى أهم ركائز السياسية المصرية، كما أنه أهم دعائم العمل المجتمعي، وذلك من خلال تنظيمه العديد من الفعاليات الجماهيرية والقوافل العلاجية ومعارض للسلع الغذائية والمدرسية وحفلات تيسير الزواج وغيرها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي أعلنت منذ توليها المسئولية انحيازها الواضح والكامل للمواطن البسيط.



وقال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن خالد خلف الله إنه تم توفير الأجهزة المنزلية والكهربائية 174 عروسا مقبلة علي الزواج وذلك دعما لجهود الرئيس السيسي وحزب مستقبل وطن في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن هذا الحفل سبقه العديد من الفعاليات في ذات السياق وتخضع لمعايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وقالت النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بقنا إن الرئيس السيسي أولى المرأة اهتماما كبيرا، وحصلت في عهده على العديد من المكاسب، وتقلدت الكثير من المناصب العليا؛ وذلك إيمانا بدورها ونجاحها بجانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تهم بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المرأة ستتصدر المشهد في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ دعما للقائد الرئيس السيسي؛ ليستمر الازدهار والعطاء .



الجدير بالذكر أن الحفل تضمن العديد من الفقرات الفنية والتي قدمتها فرقة قنا للفنون الشعبية في جو من الفرحة والبهجة والسرور.