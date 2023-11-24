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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط صرف معاش المتوفي.. اعرف المستندات المطلوبة

معاش
معاش

يسعي المواطن المستحق لمعاش المتوفي بعد وفاة المؤمن عليه، إلي معرفة خطوات الحصول علي صرف معاش المتوفي لـ المستحقين وأيضا الشروط الواجب توافرها .

ما هو معاش المتوفي للمستحقين 


ووفق التأمينات الاجتماعية يحق المستحقين تقاضي معاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويتم صرف المستحق لـ معاش المتوفي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

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وتتضمن فئات المستحقين للمعاش الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .

شروط صرف الزوج لمعاش زوجته المتوفية


 يمكن للزوج عند وفاة الزوجة المؤمّن عليها صرف معاش عن زوجته مع ضرورة توافر مجموعة من الشروط المطلوبة.

و يحق للزوج صرف معاش عن زوجته عند توافر الشروط التالية :- 


- يجب أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي، ويتم قبول إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

‌- كما يجب ألا يكون الزوج الراغب في صرف معاش عن زوجته المتوفية متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- تعد علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بـ100 يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش المتوفي

- تشمل المستندات المطلوبة صورة شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي بعد الاطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد المطابقة.

- كما تتضمن إخطار من فرع البنك أو مكتب البريد الذي يحول عليه المعاش يفيد وفاة صاحب الشأن ويتم مخاطبة أصحاب الشأن لتقديم صورة رسمية من شهادة الوفاة للمنطقة.

- تحريات قسم الشرطة التي تفيد وفاة المستحق وذلك بناء على طلب القسم المختص في حالة عدم التقدم لصرف المعاش لمدة ثلاثة أشهر ومخاطبة أصحاب الشأن وعدم الرد خلال شهر.

- وفى حالة قطع المعاش لاستحقاق معاش آخر يتم تقديم في حالة الحصول على المعاش من الصندوق الآخر أو أية جهة أخرى يقدم بيان بالمعاش معتمد ومختوم من الجهة المختصة.

خطوات تغيير القائم بالصرف

- يتم تقديم طلب تغيير اسم القائم بالصرف نموذج رقم «102» مرفقًا به أحد المستندات التى تتضمن توكيل «صورة من التوكيل العام والأصل للاطلاع عليه أو أصل التوكيل الخاص».

- تقديم صورة رسمية من قرار «وصاية، قوامة».

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- كما يلزم تقديم صورة من بطاقة تحقيق الشخصية «بعد الاطلاع على الأصل».

- وأيضا يتم تقديم طلب صرف المعاش بتوكيل «نموذج رقم 190» المرفق بالقرار الوزاري رقم «554» لسنة 2007، يحرر بالمنطقة ويرفق به صورة من بطاقة تحقيق الشخصية من الموكل والوكيل «بعد الاطلاع على الأصل».

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