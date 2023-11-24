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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة عين شمس توجه تنبيها مهمًا لطلاب شهادات المعادلة

صدى البلد

أعلنت شئون الدراسة والامتحان في كلية الآداب جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم في مادة اللغة العربية، فلسفة، اللغة الإنجليزية، الدين، الاجتماع، اللغة الفرنسية، ومادة الجغرافيا، وذلك لطلاب شهادات المعادلة الذين لم يدرسوا تلك المواد في مرحلة الثانوية على النحو الموضح في الجدول المرفق.

وعليه فعلى طلبة شهادة المعادلة المقيدين في كلية الهندسة جامعة عين شمس التوجه لكلية الآداب لاختار المعاد المناسب لهم والتأكد من دخول الامتحان في المواد اللازمة كشرط لتخرج طالب شهادة المعادلة إن لم يكن درسها في مرحلة شهادة الثانوية.

وعلى جانب آخر عقدت كلية الهندسة جامعة عين شمس محاضرة تعريفية لطلاب الكلية للتعريف بمنظومة التدريب الميداني والمنظومة المحدثة للطلبات والشكاوى.

يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتور عميد كلية الهندسة – جامعة عين شمس  الدكتور عمر الحسيني وتحت إشراف وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،  الدكتور أحمد منيب الصباغ، وبتنظيم من اتحاد طلاب الكلية.

وفي خلال تلك المحاضرة قام الدكتور نبيل محمد حامد المنسق لشؤون التدريب الميداني بقطاع شئون التعليم والطلاب باستعراض خطوات عمل الدورة التدريبية عبر موقع الكلية والملاحظات العامة والأخطاء الشائعة ومواعيد رفع الشهادات وتقارير التدريب. وفي خلال تلك المحاضرة قام الدكتور دعاء كمال منسق التدريب الميداني للبرامج المعمارية ومنسق منظومة الشكاوي والمقترحات باستعراض المنظومة المحدثة للشكاوي والمقترحات والطرق المتبعة لتقديم الطلبات وكيفية الاستفادة من المنظومة المستحدثة.

وفي ختام المحاضرة تم الاستماع إلى تساؤلات أعضاء هيئة التدريس والمنسقين الأكاديميين والطلاب والرد على استفساراتهم.

كما أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن جدول تخلفات الشعب الأدبية والعلمية للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ويمكن للطالبات معرفة الجدول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

وقالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، ان هذه الجدول نسخة غير نهائية قابلة للتغير ،مشددة علي الالتزام بالمواعيد في حالة ثبوت هذا الجدول وعدم تغيره في الاوقات القادمة.

وكان قد افتتح  اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح  القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية  بكلية البنات جامعة عين شمس  بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج  ويأتى ذلك فى إطار  المبادره الرئاسيه التى اطلقتها فخامة رئيس الجمهورية " حياه كريمه " للمناطق الاكثر احتياجًا.

و ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين  رئيس  جامعة عين شمس،والأستاذة الدكتورة غادة فاروق  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الأستاذة الدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات ،والاستاذة الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشارك كليه البنات عدد من كليات الجامعه لتكاتف وتكامل الجهود، وهى كليات الطب والتمريض والصيدله وطب الأسنان والتربيه والآثار. وقدمت القافله لاهالى المرج خدمات طبيه وتوعويه ودعم للأسر والأطفال اليتامى.

وذكر أن مركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة.

وجدير بالذكر، أن رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميده كليه البنات، والأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة هبه بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ محمد شوقى مدير مديريه
الشئون الصحيه، والأستاذ الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات المحافظة

وأشاد «عبد العال» بالدور المجتمعي الذي تقوم به كلية البنات بجامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، و اكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .

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