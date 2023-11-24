التنمية المحلية: انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 25%

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إزالة 14 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 804 فدادين.

وأوضح خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أحلام مواطن”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، اجتمع مع وزير التموين والمحافظين لمتابعة مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع.

أسعار بعض السلع

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن أسعار بعض السلع انخفضت في المحافظات بنسبة تتراوح بين 15 إلى25%، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.