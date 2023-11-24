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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معاهم بقيت أفضل .. تصريحات نارية من محمد صلاح قبل لقاء مانشستر سيتي

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث النجم الدولي محمد صلاح، عن التأثير الذي أحدثه مانشستر سيتي على غرفة ملابس ليفربول، قبل لقائهما غدا السبت في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويعتقد صلاح أن التنافس بين ليفربول ومانشستر سيتي جعله لاعبًا أفضل، مشددًا على أن نجاحهم الأخير جعل الريدز "يعملون بجدية أكبر مما يفعلون عادةً".

يسافر صلاح وزملاؤه إلى ملعب الاتحاد في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر يوم السبت بحثًا عن أول فوز في الدوري في شرق مانشستر منذ الأشهر الأولى من عهد يورجن كلوب مع ليفربول في نوفمبر 2015.

إذا خرج ليفربول منتصرًا من المواجهة مع فريق بيب جوارديولا، فسوف يبتعد بفارق نقطتين عن صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضيف مصداقية حقيقية لآمالهم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في أربع سنوات.

ولكن على الرغم من معاناته من حزن شديد في اليوم الأخير على يد مانشستر سيتي في عامي 2019 و2022، يقول صلاح إن التنافس الجديد بين ليفربول مع فريق الاتحاد قد رفع مستويات الأداء في أنفيلد .

وقال صلاح قبل ظهوره التاسع عشر ضد مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى الريدز في عام 2017: "هذا يجعلنا فريقًا أفضل، ويجعلنا لاعبين أفضل، وأنا متأكد من أنه يجعل المدير الفني أفضل أيضًا، وعندما تعلم دائمًا أن شخصًا ما سيفوز بالمباريات وأن شخصًا ما ينتظرك دائمًا لتخسر مباراة، فإنك تعمل دائمًا بجهد أكبر مما تفعل عادةً. وهذا يجعلنا فريقًا أفضل ولاعبين أفضل."


تأتي رحلة السبت بعد أن حقق فريق كلوب أربعة انتصارات من آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل داروين نونيز هدفين وتمريرتين حاسمتين في تلك الفترة.

وفي حديثه لموقع Liverpoolfc.com ، يشعر صلاح أنه يتوصل إلى تفاهم جيد مع الأوروجوياني، الذي انتقل إلى أنفيلد الصيف الماضي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف: "أعتقد أنه لأنه رأى أنني أنظر إليه دائمًا عندما يركض وأحاول فقط أن أساعده، وأحاول أن أعطيه الكرات، فهو دائمًا يبذل قصارى جهده لإعادة الكرة لي أعتقد أنه نظرًا لأننا سريعان ولدينا السرعة، فهذا يجعلنا نفهم طريقة لعب بعضنا البعض".

وتابع: "ولكن أيضًا عندما يلعب كودي في هذا المركز، فهو رجل رائع إذا فهمت طريقة لعبهم، ستكون لعبتك أسهل لذلك أحاول دائمًا فهم ألعاب اللاعبين الآخرين، حتى أعرف أين يمكنني أن أكون". في هذا المركز مع هذا اللاعب ومع اللاعبين الآخرين، الأمر مختلف، وكوستاس وروبو مختلفان تمامًا، وداروين وكودي مختلفان أيضًا لذا يجب أن أتكيف مع اللاعبين الذين سيلعبون وأين سيلعبون".
 

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