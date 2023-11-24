محمد صلاح والونش يؤديان واجب العزاء في وفاة والد خالد جلال

حرص محمد صلاح لاعب الزمالك السابق ومحمود حمدي الونش لاعب الزمالك، على تأدية واجب العزاء للكابتن خالد جلال مدرب الزمالك السابق في وفاة والده وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما حرص كل من كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلى وكريم بامبو وعمرو جمال على تأدية واجب العزاء .

كما حرص كل من أيمن يونس، وحسين عبد اللطيف، نجمي الزمالك السابقين، والفنان رامي صبري، على تأدية واجب العزاء في للكابتن خالد جلال نجم الزمالك السابق في وفاة والده وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكانت قد شيعت جنازة والد الكابتن خالد جلال، نجم الزمالك السابق، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر.

وحرص على الحضور عدد كبير من الاهل والأصدقاء، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

توفى والد المدير الفني لفريق فاركو، ومدرب نادى الزمالك السابق، خالد جلال، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب خالد جلال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، “إنا لله و إنا إليه راجعون في وفاه والدي العزيز وأشهد الله انه كان نعم الأب الذي أفني حياته في تربية أبنائه، وتحمل بلاء كبيرا من المرض، ولكن بكل إيمان ورضاء بالقضاء والقدر وتكفير الذنوب والمعاصي بإذن الله في الجنة يا حبيبي”.

وأضاف "اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله في أعلى عليين مع النبي والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

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