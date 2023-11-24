هاري كين يقود بايرن ميونيخ لصدارة الدوري الألماني بالفوز على كولن

حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على كولن في عقر داره بهدف دون رد، اليوم الجمعة، في الجولة 12 من الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعد مرور 20 دقيقة على بداية اللقاء.

بهذه النتيجة، اعتلى بايرن ميونخ صدارة البوندسليجا مؤقتا بوصوله للنقطة 32، فيما تقهقر كولن لذيل الترتيب بتوقفه عند 6 نقاط.

وكاد تشوبو موتينج أن يسجل هدفا مبكرا من تسديدة قريبة من المرمى، لكنها مرت بجوار القائم، وأولى فرص كولن جاءت في الدقيقة العاشرة، عبر تسديدة تيلمان من داخل منطقة الجزاء، كان مانويل نوير لها بالمرصاد.

وشن بايرن هجمة مرتدة خاطفة انتهت عند أقدام تشوبو موتينج، الذي سدد الكرة قبل أن يخرجها أحد المدافعين من على خط المرمى، لكنها ارتدت إلى كين، الذي وضعها في المرمى الخالي بسهولة.

وكان البايرن قريبا من إضافة الهدف الثاني بعدها مباشرة، لكن الحارس مارفن شواب تصدى لتسديدة تشوبو موتينج الأرضية، واتسعت المساحات الشاغرة خلف دفاع كولن، وسط رغبة أصحاب الأرض في معادلة النتيجة، مما أدى لوابل من الهجمات المرتدة الخطيرة، ومن هجمة سريعة، انطلق تشوبو موتينج بالكرة، قبل أن يرسلها إلى ساني داخل منطقة الجزاء، ليحاول الأخير وضعها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس، لكنها مرت بجوار القائم.

ووقف حارس كولن أمام وصول كومان لشباكه، بعدما تصدى لتسديدة على الطائر أطلقها الجناح الفرنسي من داخل منطقة الجزاء مطلع الشوط الثاني، وارتقى كين لعرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها بضربة رأسية قوية، إلا أن الكرة لامست رأس أحد المدافعين وتحولت إلى ركنية.

وقابل ساني عرضية أخرى بالقرب من المرمى، بتسديدة يسارية على الطائر، لكن دفاع كولن دافع عن مرماه ببراعة، بإخراج الكرة من قلب المرمى، ووقفت العارضة حائلا أمام تسجيل كومان ثاني أهداف الضيوف، بعدما رد كرة من ضربة رأسية في الدقيقة 79، والدقائق التالية شهدت بعض المحاولات من أصحاب الأرض لمعادلة النتيجة، لكن الدفاع البافاري قلل من خطورة تلك الهجمات، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ (1-0).