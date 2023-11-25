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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيى راشد: حفلا المومياوات وطريق الكباش ساهما في تنشيط السياحة.. فيديو

يحيي راشد
يحيي راشد

أوضح يحيي راشد وزير السياحة السابق، مدى فائدة موكب المومياوات، قائلاً: "إن أي شيء يمثل قيمة مضافة تكون ذات أهمية، وبالتالي فإن أي فعاليات تمت سواء فعاليات موكب المومياوات أو في الكرنك لها أثارها المباشرة وغير المباشرة على السياحة".

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وأضاف يحيى راشد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محد الباز، عبر قناة Extra news، أنه يمكن أن نجني من حفل موكب المومياوات عائدًا أكثر مما أنفق عليه 10 أضعاف، وذلك إذا تم استغلال هذا العائد في تجسيم الفائدة التي يمكن أن تراها الناس في الخارج، معقباً:" كل شيء له قيمة، لكن لابد من تعظيم هذه القيمة لدى الناس". 


تفاصيل برنامج "الشاهد" 
وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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